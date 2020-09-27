Степанакерт, 27 сентября, 2020, 21:42 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе идёт полномасштабная война, с республикой воюет не только Азербайджан, но и Турция. Об этом 27 сентября заявил лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

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«С нами воюет и Турция. Они используют современные средства — БПЛА, находящиеся на территории Турции», — цитирует его Sputnik.

Он уточнил, что были использованы F-16 ВВС Турции, которые находились в Азербайджане во время недавних учений. Кроме того, задействованы подразделения, военные, не говоря о наемниках, добавил Арутунян.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 27 сентября Азербайджан начал артобстрел населенных пунктов Арцаха, в том числе Степанакерта, перейдя в наступление по всей линии фронта.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. В Армении также объявлена всеобщая мобилизация и военное положение.