Киев, 27 сентября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном авиарейсы в Ереван временно отменила авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом 27 сентября сообщила МАУ на странице в соцсети Facebook.

tjdarmstadt Самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины»

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В сообщении компании отмечается, что центр управления рисками авиакомпании МАУ принял решение о временной отмене рейсов в Ереван из-за «обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном».

«Решение было принято после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что в ходе боёв на линии соприкосновения с Азербайджаном погибли 16 военнослужащих Армении, ещё около 100 ранены.

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