Ереван, , 18:29 — REGNUM В ходе боёв на линии соприкосновения с Азербайджаном погибли 16 военнослужащих Армении, ещё около 100 ранены. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

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«По предварительным данным, с армянской стороны погибли 16 и ранены свыше 100 военнослужащих», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

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