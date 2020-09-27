Воронеж, 27 сентября, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Сразу несколько крупных природных пожаров действует на территории Воронежской области на 27 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данный ГУ МЧС по региону. Дым от пожаров ощущается в самом Воронеже.

36.mchs.gov.ru Природный пожар. Воронежская область

Как уточнили в ГУ МЧС, ситуация с пожарами в регионе «стабильно тяжелая». Пожары фиксируются в районах области, около пяти гектаров загорелось в районе Подгорного на окраине Воронежа. В посёлке Медовка Рамонского района пожаром объяты трава и лесная подстилка на площади 50 га. Существует угроза строениям в двух СНТ, расположенных поблизости. Также в 13:46 27 сентября поступила информация о загорании сухой травы и подстилки в п. Новоподклетное Рамонского района, огонь перекинулся на жилые строения — уничтожен один жилой, один нежилой дом и три хозпостройки. К тушению пожара привлечен вертолёт Ми-8. По информации местной администрации, из-за пожаров в двух поселениях района вводится режим ЧС.

В 12:14 поступило сообщение о загорании сухой травы и лесной подстилки в Борисоглебске, на 16:00 площадь пожара составила около 15 га, тушение осложняется порывами сильного ветра. К вечеру 27 сентября в Борисоглебск была направлена аэромобильная группировка Главного управления в составе 19 человек и 7 единиц специальной пожарной техники.

Отметим, последние недели в Воронежской области установилась крайне сухая погода, ситуацию осложняет и сильный ветер. На территории 28 муниципальных образований установился пятый класс пожарной опасности — чрезвычайная степень пожарной опасности.