Москва, 27 сентября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Члены основного и дублирующего экипажа корабля «Союз МС-17» прибыли на космодром «Байконур» для завершения предстартовой подготовки перед полётом к Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Космодром Байконур. Гагаринский старт

Утром 27 сентября в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина состоялись торжественные проводы космонавтов. Спустя несколько часов спецборт с членами экипажа «Союз МС-17» прибыл на «Байконур».

На космодроме космонавты проведут заключительный этап подготовки к космическому полёту. На 28 сентября назначена первая «примерка» в пилотируемом корабле. Также космонавтам предстоит пройти предстартовые тренировки, инструктажи и медицинские обследования.

Старт корабля «Союз МС-17» к МКС запланирован на 14 октября. В основной состав экипажа входят космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт США Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж состоит из космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта Марка Ванде Хая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября межведомственная комиссия признала основной и дублирующий экипаж МКС-64 готовыми к долговременной экспедиции на Международную космическую станцию.