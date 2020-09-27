Гомель, Белоруссия, 27 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. В белорусском городе Гомеле звучат выстрели и распылен слезоточивый газ. Соответствующая видеозапись была опубликована 27 сентября на telegram-канале «NEXTA Live».

Ντουντούκα Слезоточивый газ

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На видеозаписи зафиксированы несколько микроавтобусов и автозак, стоящие на обочине. Вдали видна группа силовиков, одетых в черную спецодежду, а перед ними находятся протестующие, численность которых оценить невозможно. Возле силовиков слышны выстрелы, звуки сирены и видно, как распыляется газ.

Также на видео видно, как двое бойцов ОМОН заводят одного из протестующих в микроавтобус.

«Гомель. Против протестующих был применен слезоточивый газ», — сообщает также telegram-канал «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).