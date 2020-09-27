Москва, 27 сентября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров и Джейхун Байрамов

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В ходе разговора Лавров выразил крайнюю озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе, где продолжаются боестолкновения между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана.

Лавров призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров уже говорил с главой МИД Армении, который проинформировал главу российского внешнеполитического ведомства о ситуации в Нагорном Карабахе.

На данный момент стороные продолжают обмениваться ударами в зоне конфликта.