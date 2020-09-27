Ереван, 27 сентября, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу. Об этом он сказал сегодня, 27 сентября, в специальном видеообращении к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Напомним, что сегодня утром вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление в Нагорном Карабахе и атаковали позиции армянских сил по всему фронту. Также артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты на территории Армении и НКР, в том числе столица Нагорного Карабаха — Степанакерт. Есть жертвы и раненые среди мирного населения.

По словам Пашиняна, эскалация в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения и НКР объявили о введении военного положения и начали всеобщую мобилизацию. Колонны армянских войск стягиваются на территорию НКР в зону конфликта. На фронте продолжаются бои.