Вашингтон, 27 сентября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В США за минувшие сутки выявлено более 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет в США федеральную статистику по коронавирусу.

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория в США

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Стоит отметить, что накануне в США было зарегистрировано 55 тысяч новых случаев заражения. Тогда же скончались 952 человека.

Всего в США с начала пандемии выявлено более 7 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 203 тыс. человек. Сдержать распространение коронавируса в США так и не удалось — власти не прикладывали к этому особых усилий.

В мире число смертей от последствий коронавируса приближается к миллиону.