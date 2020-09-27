WarGonzo: турецкая военная техника сосредоточена в Нахичевани
Москва, 27 сентября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Военный корреспондент и автор telegram-канала WarGonzo Семен Пегов со ссылкой на свои источники сообщил, что турецкая военная техника после летних совместных турецко-азербайджанских учений в Нахичевани осталась на территории азербайджанского эксклава.
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По данным этих источников, Турция и Азербайджан готовят информационную провокацию о том, что Армения якобы собирается захватить Нахичевань. Это может дать почву для прямого вмешательства Анкары в боевые действия между Арменией и Азербайджаном.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.