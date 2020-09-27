Степанакерт, 27 сентября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. Об этом он написал сегодня, 27 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитата из видео «Ստեփանակերտ 27․09․2020թ․ #Հաղթելուենք» пользователя a1plus. youtube.com Танки на улицах Степанакерта. 27.09.2020

«Мы всегда заявляли, что мы не сторонники войны, но готовы к ней. Нет большего сторонника мира, и никто больше нас не любит мир. Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи. За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев», — заявил Арутюнян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал артобстрел населенных пунктов Арцаха, в том числе Степанакерта, перейдя в наступление по всей линии фронта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Армянская сторона сообщает, что в ходе боев удалось подбить три азербайджанских танка, два вертолета, три беспилотных летательных аппарата. Также сообщается о потерях азербайджанских вооруженных сил в живой силе.

Подчеркивается, что в результате агрессии со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли женщина и ребенок, ещё два человека получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армении также объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. В Ереване и других городах страны у военкоматов собираются добровольцы, готовые отправится в Нагорный Карабах.