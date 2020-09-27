В НКР объявлено военное положение и начата всеобщая мобилизация
Степанакерт, 27 сентября, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет. Об этом он написал сегодня, 27 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.
Рано утром 27 сентября Азербайджан начал артобстрел населенных пунктов Арцаха, в том числе Степанакерта, перейдя в наступление по всей линии фронта.
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Армянская сторона сообщает, что в ходе боев удалось подбить три азербайджанских танка, два вертолета, три беспилотных летательных аппарата. Также сообщается о потерях азербайджанских вооруженных сил в живой силе.
Подчеркивается, что в результате агрессии со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли женщина и ребенок, ещё два человека получили ранения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армении также объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. В Ереване и других городах страны у военкоматов собираются добровольцы, готовые отправится в Нагорный Карабах.