Москва, 27 сентября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки выявлено 2016 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Напомним, что накануне было выявлено 1792 случая COVID-19. Также сообщалось о 18 умерших в столице от последствий COVID-19.

Власти Москвы уже рекомендовали гражданам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, оставаться дома.

Стоит отметить, что в Москве уже привиты против коронавируса 2 тысячи добровольцев. Прививочная кампания продолжается.