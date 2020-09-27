Степанакерт, 27 сентября, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики сделало официальное заявление по ситуации в зоне конфликта с Азербайджаном.

Nkrmil.am Уничтожение танка вооруженных сил Азербайджана

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27 сентября 2020 года азербайджанские вооруженные силы предприняли крупномасштабную атаку на позиции Армии обороны Республики Арцах по всей линии соприкосновения вооруженных сил. Вооруженное нападение азербайджанской армии сопровождалось артиллерийскими обстрелами и воздушными ударами, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. В частности, обстрелу подверглись как столица Республики Арцах — Степанакерт, так и приграничные населенные пункты. В результате обстрелов есть жертвы среди мирного населения.

Действия азербайджанской стороны являются актом агрессии против Республики Арцах, которая в соответствии с положениями Устава ООН осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону и предпринимает все необходимые меры для отражения агрессии и восстановления мира в регионе.

Министерство иностранных дел Республики Арцах находится на прямой связи с личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также проинформированы о вооруженном нападении Азербайджана. Внешнеполитические ведомства двух армянских государств ведут скоординированную работу с соответствующими международными структурами с целью пресечения акта азербайджанской агрессии.

Вооруженному нападению предшествовали публичные нападки властей Азербайджана на армянские стороны и процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а также неприкрытые угрозы применить силу против Республики Арцах и отказ от проведения намеченного на 1 октября мониторинга ОБСЕ линии соприкосновения вооруженных сил. В соответствии с нормами международного права военно-политическое руководство Азербайджана несет полную ответственность за преступление агрессии.

Власти Республики Арцах неоднократно отмечали, что подобная политика Азербайджана является прямой угрозой для мира и безопасности в регионе. Очередной акт агрессии Азербайджана против Республики Арцах не оставляет никаких сомнений в том, что наиболее действенным ответом международного сообщества на попытки Азербайджана решить конфликт силой является признание Республики Арцах.