Москва, 27 сентября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России призвало стороны нагорно-карабахского конфликта прекратить огонь и начать переговоры для стабилизации ситуации. 27 сентября об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. В МИД РФ отметили, что в ведомство поступили сведения о потерях в результате интенсивных обстрелов.

«Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — заявили в МИД России.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутунян объявил о введении военного положения.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 сентября омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил о жертвах среди гражданского населения в результате конфликта на линии соприкосновения.