Степанакерт, 27 сентября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха (Республика Арцах) Араик Аратюнян обратился к жителям республики на своей странице в Facebook. Он сообщил, что рано утром 27 сентября противник нанес ракетно-бомбовый и наземный удар по всей линии соприкосновения с населенными пунктами Нагорного Карабаха.

Цитата из видео. Facebook.com/ArayikHarutyunian Президент Республики Арцах Араик Арутюнян

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

«Я призываю население укрыться и проявлять спокойствие», — сообщил президент. Он уже провел встречу с первыми добровольцами.

«Заверяю, наши Вооруженные силы твердо стоят на своих позициях, а ответ будет соразмерным, — подчеркнул Аратюнан. — Всю ответственность за ситуацию несет военно-политическое руководство Азербайджана, и они ответят за каждую потерю. Эта война не на жизнь, а на смерть, которую мы принимаем и в которой мы одержим победу всей нацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бои вспыхнули в Карабахе сегодня утром, 27 сентября. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что населенные пункты в Карабахе подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Азербайджана. Обстреливали также столицу республики — Степанакерт.