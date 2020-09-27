Ереван, 27 сентября, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В ходе боев в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана потеряли уже три танка. Об этом сегодня, 27 сентября, заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Mod.gov.az Танк вооруженных сил Азербайджана

По её словам, бои в Нагорном Карабахе продолжаются — азербайджанская сторона несет потери в живой силе и технике. Уточняется, что ВС Азербайджана потеряли три танка.

«Противник понес потери в живой силе и технике, в частности потерял три танка. Бои продолжаются», — написала Степанян на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее она сообщила, что армянские силы в Нагорном Карабахе сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВВС Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бои вспыхнули в Карабахе сегодня утром, 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале артиллерийских обстрелов.