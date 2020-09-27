Кишинёв, 27 сентября, 2020, 08:56 — ИА Регнум. 139 избирательных участков на выборах президента Молдавии, которые состоятся 1 ноября, откроют за границей, сообщает 26 сентября Agora. md со ссылкой на соответствующее решение Центральной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в Молдавии

30 избирательных участков откроют в Италии, 17 — в России, 13 — в Румынии, 12 — в США, восемь — во Франции, семь — в Великобритании, шесть — в Германии, пять — в Испании, по четыре — в Ирландии и Канаде, три — в Португалии, по два — на Украине, в Турции, Греции и Израиле и по одному на территории двадцати государств.

Ранее Центральная избирательная комиссия направила в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии запрос на открытие за пределами Молдавии 202 участков для голосования. Но в министерстве ответили, что получили согласие на открытие 136 избирательных участков при том, что их численность может измениться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в странах, на территории которых будут открыты участки. За несколько минут до начала заседания ЦИК, которое состоялось накануне, министерство иностранных дел и европейской интеграции предоставило информацию об открытии еще трех участков для голосования за рубежом.