Москва, 27 сентября, 2020, 08:45 — ИА Регнум. Прививку от коронавируса сделали уже более трёх тысяч жителей Москвы. Об этом 27 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Процедурный кабинет

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Глава города уточнил, что ни у кого из сделавших прививку граждан не наблюдалось проблем со здоровьем. Также Собянин отметил, что и он сам прекрасно себя чувствует после вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России вакцинацию против COVID-19 могут включить в национальный календарь профилактических прививок.

Напомним, российская вакцина от COVID-19 была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В настоящее время препарат проходит третью стадию клинических испытаний.