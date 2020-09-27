Степанакерт, 27 сентября, 2020, 07:54 — ИА Регнум. Об артобстрелах мирных населённых пунктов Нагорного Карабаха сообщил 27 сентября Ваграм Погосян, пресс-секретарь президента Республики в своём Facebook.

(сс) Dalibor Z. Chvatal Степанакерт

Погосян сообщил об артиллерийских обстрелах мирных населённых пунктов, в том числе столицы Нагорного Карабаха, города Степанакерта. Пресс-секретарь президента Карабаха призвал мирных граждан укрыться и не выходить на улицу.

Ответственность за возникшую ситуацию Погосян возложил на военное руководство Азербайджана и лично Ильхама Алиева, президента Азербайджанской Республики. Также Погосян объявил, что ответ Карабаха «будет пропорциональным».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Азербайджана заявили об убитых и раненых в результате обстрела населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе со стороны Армении.