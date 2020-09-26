Лондон, 26 сентября, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения сумасшедшими.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

"Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным — антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации», — сказал Джонсон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам британского премьера, здоровье людей во всем мире зависит от наличия доступной для всех безопасной и эффективной вакцины, где бы она ни была создана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября британский премьер-министр Борис Джонсон объяснил, почему в Великобритании ситуация с COVID-19 сложнее, чем в других странах Западной Европы.

Отметим, из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19 британское правительство рекомендовало работодателям переводить сотрудников на удаленную работу, а также ограничило время работы баров и ресторанов.