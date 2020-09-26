Главе президиума Боснии и Герцеговины предъявили обвинения
Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 сентября, 2020, 20:39 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Республики Сербской Драган Лукач заявил 26 сентября на пресс-конференции, что против председателя президиума Боснии и Герцеговины и вице-председателя партии «Демократического действия» Шефика Джаферовича будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
По его словам, ранее политик выдвинул ложные обвинения против полиции Республики Сербской в незаконной перевозке мигрантов в район Унско-Санского кантона.
«Настаивание на необоснованных обвинениях может обернуться для председателя президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича уголовным обвинением», — подчеркнул Драган Лукач.
Лукач же заявил, что МВД РС никогда на своих транспортных средствах не перевозило мигрантов, равно как и не обслуживало компании, которые занимаются такой незаконной деятельностью.
Он подчеркнул, что полиция Республики Сербской никогда не терроризирует мигрантов, не избивает и не ограничивает их в передвижении туда, куда они пожелают, в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.