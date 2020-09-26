Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 сентября, 2020, 20:39 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Республики Сербской Драган Лукач заявил 26 сентября на пресс-конференции, что против председателя президиума Боснии и Герцеговины и вице-председателя партии «Демократического действия» Шефика Джаферовича будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Sepabo Шефик Джаферович

По его словам, ранее политик выдвинул ложные обвинения против полиции Республики Сербской в незаконной перевозке мигрантов в район Унско-Санского кантона.

«Настаивание на необоснованных обвинениях может обернуться для председателя президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича уголовным обвинением», — подчеркнул Драган Лукач.

Лукач же заявил, что МВД РС никогда на своих транспортных средствах не перевозило мигрантов, равно как и не обслуживало компании, которые занимаются такой незаконной деятельностью.

Он подчеркнул, что полиция Республики Сербской никогда не терроризирует мигрантов, не избивает и не ограничивает их в передвижении туда, куда они пожелают, в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.