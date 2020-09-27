Москва, 27 сентября, 2020, 12:45 — ИА Регнум. 24 сентября 2020 года состоялась онлайн-сессия Московского экономического форума (МЭФ) по теме: «Безработица в России: кто виноват и что делать?».

Константин Бабкин и Сергей Профатилов

В работе сессии принимали участие российский экономист, научный руководитель автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации» Михаил Делягин, российский предприниматель и политический деятель, создатель и генеральный директор концерна «RalfRinger» Андрей Бережной, основатель рекрутингового интернет-сервиса Алексей Захаров, российский социолог и публицист Борис Кагарлицкий, председатель СПК «Галкинский», основатель движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.

Модераторами мероприятия стали президент Ассоциации «Росспецмаш», председатель Московского Экономического Форума Константин Бабкин и генеральный директор консалтинговой компании GLOBALPAS и сопредседатель движения «Новый курс» Сергей Профатилов.

Перед началом прямой трансляции зрителям было предложено ознакомиться с «Новым курсом» — стратегией, предлагаемой МЭФ, которая была представлена в форме видеоролика. Мультипликационный фильм рассказывал о социально-экономических проблемах наших граждан, последствиях потери работы, растущем темпе официальной безработицы.

Кадр из мультипликационного ролика МЭФ про «Новый курс»

«Новый курс» МЭФ предлагает несколько шагов по выходу из всё более напряженной ситуации: возрождение промышленности, дешевое топливо для внутреннего потребления, укрепление позиций сельского хозяйства, снижение учётной ставки ЦБ и налоговая пауза. По мнению разработчиков «Нового курса» даже срочный ввод двух мер — налоговых льгот и снижения учётной ставки ЦБ — сможет стабилизировать ситуацию, так как последствия этих мер должны сохранить уровень жизни простых граждан.

Работу сессии открыл председатель Московского экономического форума Константин Бабкин. В своем докладе он акцентировал внимание на том, что в связи со вспышкой инфекции COVID-19 и последовавшими за ней карантинными мерами, многие проблемы оголились и заискрились, и эти проблемы нужно решать оперативно, особенно самую острую и злободневную — безработицу.

Константин Бабкин отметил, что у нас в стране проводится много форумов: практические — для обсуждения того или иного сектора экономики, правительственные, дискуссии на которых проводятся в заранее заданных рамках, есть Гайдаровский форум, чьи участники придерживаются либеральной парадигмы и рассматривают нашу страну как придаток западной экономики или мост между восточной и западной экономиками. МЭФ же, напротив, — это место, где встречаются люди, чьё мышление свободно от штампов, здесь выступают экономисты, которые измеряют успех не только деньгами и видят огромный потенциал России.

Тема сессии выбрана не случайно: официальная и неофициальная статистика показывают резкий рост безработицы в России за период коронавирусной инфекции — 1 млн 250 тысяч человек только по официальным данным. При этом, по словам Константина Бабкина, правительство действует очень странно: в то время, как молодежь сидит без работы, повышение пенсионного возраста вынуждает пожилых людей занимать их рабочие места, а правительство в этой ситуации ещё стимулирует приток миллионов трудовых мигрантов. В то время как очевидный метод решения проблем безработицы — это стимулирование экономической активности и сохранения рабочих мест, правительство подавляет эту самую активность повышением налогов, тарифов, продолжающейся жесткой денежно-кредитной политикой. Выходом из этого положения должен стать приоритет развития своей перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства, а не сырьевого сектора. Это позволит увеличить количество рабочих мест, а, значит, вырастет уровень благосостояния нашего общества. Константин Бабкин считает, что нужна разумная промышленная политика, нужен новый курс.

Известный российский экономист Михаил Делягин, недавно назвавший прогнозы Минтруда циничным издевательством, прокомментировал слова председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной о том, что «подстройка рынка труда к снижению экономической активности, по оценкам Банка России, может происходить в значительной мере через снижение заработной платы и рост неполной занятости, что будет сдерживать рост безработицы». Он заявил, что это классический бухгалтерский подход для тех, кто занимается уничтожением экономики. Новые рабочие места при таком подходе создаваться не будут. По этой логике, если денег становится меньше, то либо меньше должны быть зарплаты, либо нужно переходить на неполную занятость. Что касается самой темы сессии, то Михаил Делягин считает, что заклинания в адрес самого правительства бессмысленны, так как государство занимается решением чьих-то частных вопросы, и объяснить по-другому его экономическую политику, длящуюся 25 лет, достаточно сложно. В экономическом смысле наблюдается служение государства финансовым спекулянтам. Государство демонстрирует, что любое развитие на территории Российской Федерации может осуществляться только в крайнем случае под давлением тяжелейших обстоятельств, потому всё, что может создать конкуренцию западным хозяевам Российской Федерации, недопустимо в принципе. Современная внутренняя российская политика ведет к разрушению рынка труда и блокировке развития любых технологий как таковых и сводится к снижению затраты на рабочую силу и издержек бизнеса. И, во-вторых, поскольку русская культура не признаёт коррупцию, заменяет носителя русской культуры на носителя западной культуры, для которого взятка является не преступлением, а нормальной деловой транзакцией. Такая политика проводится с гитлеровскою эффективностью и последовательностью.

Перечисляя пути выхода из сложившейся ситуации, Михаил Делягин озвучил необходимость поддержки бизнеса: раз уж государство устроило «коронабесие», то микро, малый и средний бизнес должны получать кредиты на заявительной основе не меньше, чем на год, и не больше, чем под 3%, в размере не меньше четверти прошлогоднего легального оборота. В случае нецелевого использования этих средств, предприниматели должны привлекаться к уголовной ответственности и весьма жестоко. Также, поскольку 30 млн человек выдавлено государством в теневую занятость, им должно выплачиваться пособие в размере двух реальных прожиточных минимумов на человека. Это позволит, прежде всего, спасти жизнь людей. Необходимы кредитные, коммунальные, налоговые каникулы для лишенных средств к существованию в период «коронабесия». Государство должно будет поддерживать коммунальное хозяйство и банки, чтобы они не обанкротились. Необходимо граничить произвол монополий, чтобы не было искусственно созданного дефицита, ограничить финансовые спекуляции, нормализовать налоговую систему, в том числе ввести прогрессивную шкалу обложения доходов по следующе схеме: нулевая ставка для граждан, чей доход ниже прожиточного минимума, доход до ста тысяч рублей в месяц облагать 13% подоходным налогом, но низкими социальными взносами, доход от 100 тысяч до 500 тысяч — как сейчас, и к доходу выше 500 тысяч применять повышенные ставки. Такая политика позволит вывести население из теневой занятости.

Михаил Делягин предложил сажать в тюрьму за рабовладение тех, кто участвует в завозе гастрабайтеров в Российскую Федерацию и прекратить социальный демпинг со стороны самих гастарбайтеров.

Что касается ограничения коррупции, то Михаил Делягин предлагает обратиться к американскому и итальянскому опыту, так как в нашей стране попытки борьбы с коррупцией очень часто производят впечатления борьбы с основами государственного строя.

В заключении Михаил Делягин отметил, что вопрос о борьбе с безработицей, как и другие экономические вопросы, не имеет смысла, без решения вопроса о характере российской государственности. Пока характер российской государственности производит впечатление машинки для раздробления советского наследия, до тех пор любые рекомендации этому государству будут напоминать советы людоеду, как правильно заниматься вегетарианством.

Генеральный директор «Ralf Ringer» Андрей Бережной рассказал о проблемах, с которыми столкнулся его обувной концерн в период пандемии, о потерях в выручке и о прямой зависимости размера персонала фабрик от объема продаж. Предприниматель нашел меры правительства по поддержке бизнеса, среди которых — мораторий на иски по банкротству, перенос части платежей за коммерческую недвижимость на 2021 год, снижение нагрузки на кредит и не строгое истребование накопленных налогов, своевременными и необходимыми. Он также перечислил меры, которые, по его мнению, были бы полезны для исправления ситуации с безработицей. Конкретно он предложил правительству РФ методами тарифного и нетарифного регулирования управлять потоками импорта обуви, обеспечивая достаточный объем продаж отечественным производителям, то есть идти по пути разумного потребительского патриотизма.

Основатель интернет-сервиса SuperJob Алексей Захаров рассказал участникам онлайн сессии о том, кому сегодня проще всего найти работу. Этим преимуществом обладают специалисты из IT-сферы, для которых цикл поиска работы не превышает по длительности один-два дня.

По данным портала SuperJob на учёт в Центры занятости населения встает каждый третий потерявший работу, поэтому официальная цифра в 3,6 млн человек на конец августа превращается в 10 млн реально безработных, находящихся в поиске работы. Сюда следует добавить и тех, кто трудится в теневом секторе, и отчаявшихся трудоустроиться. По мнению Алексея Захарова, общая ситуация достаточно быстро выправляется, несмотря на изначальные пессимистичные ожидания. Это связано с тем, что активность работодателей по поиску сотрудников на конец августа превысила докризисный период, а активность соискателей, наоборот, спала, так как люди либо пережидают неблагоприятный период на дачах, либо держаться за имеющиеся рабочие места.

Алексей Захаров считает государственную программу поддержки занятости в регионах не слишком эффективной. Крупнейшие работодатели получают от государства деньги для сохранения массовой занятости, но эти деньги не работают на развитие экономики, они только сохраняют занятость, приковывая людей к предприятиям.

Борис Кагарлицкий объяснил участникам мероприятия, почему Россия считается страной с низкой безработицей. Он считает это не совсем хорошим показателем, так как в случае с капиталистическими развитыми странами это означает низкую заработную плату, когда люди соглашаются на низкооплачиваемую работу, и низкий, унизительный размер пособий по безработице. На решение об отказе от постановки на учет в службы занятости влияет, в частности, бюрократический кошмар: безработному лучше не тратить время на оформление пособия, а потратить это время на поиск дополнительного заработка.

Выступление Бориса Кагарлицкого

Серая занятость в России находится на очень высоком уровне. По методике Международной организации труда, безработными считаются совершенно не те люди, которые зарегистрированы в центрах занятости официально. В России официально числящиеся безработными работают по серой схеме, а реальные безработные не регистрируются. Таким образом, реальная безработица превращается в статистическую загадку. Еще одна проблема, озвученная Борисом Кагарлицким, — это длительные задержки выплаты заработной платы. Предприятиям стало выгодно не увольнять людей, а не платить им зарплату, то есть налицо акт кредитования предприятия его работниками. Это означает, что в России есть социальная защита или прочие условия, которые позволяют семьям выживать в такой ситуации. Также людей спасают дачи с огородами и теневые подработки.

Слабое регулирование трудовых отношений повлияло на низкий уровень официальной безработицы, что до сих пор устраивало власть, так как создавалась видимость отсутствия проблемы. Эта же логика определила поведение нашего государства во время пандемии. В итоге Россия находится на последнем месте по социальной поддержке населения среди индустриально развитых стран. В России на такую поддержку было потрачено всего 3,5% ВВП, в то время, как в Италии — около 50% . Наше государство по этому показателю отстало даже от развивающихся стран.

Борис Кагарлицкий уверен, что в текущих условиях государству придется выстраивать нормальную службу поддержки занятости.

К работе сессии по прямой связи из Санкт-Петербурга со Всероссийского форума «Устойчивое развитие» подключился основатель движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. Он выразил уверенность в том, что основным условием перестройки России снизу является равенство всех перед законом и равенство доступа к ресурсам. Также Василий Мельниченко заметил, что в 2020 году Правительство отказалось выполнять Национальные проекты, принятые в 2018 году, зато объявило о создании территорий опережающего развития. «Единственное, что опережает развитие — это катастрофа», — сказал он.

Василий Мельниченко считает, что сельское хозяйство должно стать локомотивом роста экономики, так как является основным заказчиком промышленности России. Надежда на нефть — неправильная надежда; нам нужна другая энергетика, другой уклад жизни, добавил он и закончил своё выступление призывом: «Сберечь Россию для себя, а себя сберечь для России!».

Завершая работу сессии, Константин Бабкин обратился к представителям российской власти с утверждением, что заниматься надо развитием реального сектора, надо думать не только о деньгах, не только о борьбе с инфляцией, не только о накоплении денег на счетах, не только о баррелях нефти. Мы живём в странном мире, в котором больше 10 млн граждан страны сидят без работы, хотя поля стоят не распаханные, заводы стоят не загруженные на полную мощность, мы импортируем на $250 млрд в год различных потребительских товаров, которые могли бы у себя производить теми же самыми людьми, теми же самыми ресурсами, которых у нас очень много. Мы тонем в деньгах. Из этого странного мира нужно выходить, возвращаться в реальность, мыслить рационально, развивать свою экономику, свою промышленность, сельское хозяйство; у нас всё для этого есть, кроме правильной экономической политики. Константин Бабкин призвал членов правительства РФ поменять образ своего мышления. Россия — это не придаток других стран, не источник сырья для других стран. Россия и её народ — это главная ценность, и надо инвестировать в людей, создавать условия для реализации наших талантов, и тогда всё будет хорошо и люди будут любить свое правительство.

Бонусом к мероприятию послужили пять советов по трудоустройству тем, кто потерял и ищет работу, от Сергея Профатилова. Однако, вряд ли эти советы могут оказаться полезными для жителей сёл и моногородов:

1. Воспринимать поиск работы как отдельную работу, отнестись к этому процессу позитивно, как к новой возможности.

2. Быть гибкими, смотреть шире, искать возможность сменить профессию.

3. Общаться с большим количеством людей, писать и расклеивать объявления о своей готовности выйти на работу, рассылать резюме как можно большему количеству компаний.

4. Быть активными, ежедневно предпринять максимальное количество действий по поводу работы.

5. Посещать мероприятия МЭФ.