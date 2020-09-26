Варшава, 26 сентября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Фильм польского режиссёра Патрика Веги «Петля» вызвал негативную реакцию со стороны жителей Украины. Об этом 26 сентября сообщают ИноСМИ.ru.

Цитата из к/ф «Петля». Реж. Патрик Вега. 2020. Польша Разговор

Речь идёт о картине, в которой часть представителей Украины представлена в неприглядном свете. По сюжету выходцы из этой страны занимаются проституцией и взяточничеством.

После того как фильм вышел на экраны Польши, то в первую очередь негативную реакцию показали граждане Украины, временно проживающие на территории соседней страны. По словам некоторых зрителей с Украины, фильм их шокировал.

Большая часть негативных оценок заключается в слишком большом количестве стереотипов, которые зрителям демонстрирует автор картины. Но нашлись и те, кто критиковал фильм за низкое качество исполнения.

Напомним, фильм «Петля» повествует о полицейском из Польши, внедряющемся в преступное сообщество выходцев с Украины, которое занимается сутенёрством.