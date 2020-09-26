Москва, 26 сентября, 2020, 15:01 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки выявлено рекордное с июня 2020 года число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что коронавирус за прошедшие 24 часа был выявлен у 1792 человек.

Отмечается, что это максимальный показатель с июня 2020 года.

Однако в оперштабе Москвы не считают эту цифру пугающей. В штабе подчеркнули, что сейчас количество зараженных коронавирусом в столице в 3,7 раза меньше, чем на пике пандемии.

Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал людям старше 65 лет оставаться дома. В городе возобновляется работа службы социального обслуживания, сотрудники которой будут доставлять гражданам, находящимся на самоизоляции, необходимые товары.