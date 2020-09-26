Минск, 26 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. В район площади Победы в белорусской столице находятся два милицейских автобуса Ikarus с личным составом сотрудников милиции. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM ОМОН Белоруссии

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Также здесь находятся микроавтобусы, окна которых закрыты занавесками, и машины государственной автоинспекции.

По информации белорусского издания TUT. BY, на улице Кульман (находится на расстоянии 2,1 км от площади Победы) находится колонна из десяти микроавтобусов силовиков. Также по информации издания, на пешеходную зону возле Комаровского рынка (находится на расстоянии 1,6 км от площади Победы) заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, из которых выбежали неизвестные в балаклавах. Сообщается о задержаниях.

Напомним, сегодня, 26 сентября в Минске в 14:00 начался так называемый женский марш оппозиции, начало которого планировалось на площади Победы. Позже появилась информация о переносе места проведения марша в район Комаровского рынка.