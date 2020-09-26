Чугуев, Украина, 26 сентября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. На Украине найдены тела 25 погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Hk.npu.gov.ua Обломки самолета Ан-26 ВВС Украины

«По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 сентября недалеко от города Чугуев Харьковской области произошло крушение самолета Ан-26, на котором находились члены экипажа и курсанты. Всего на борту самолета в момент крушения находились 27 человек. 26 человек погибли (один из них скончался в больнице), один человек (курсант) находится в больнице в тяжелом состоянии. Сегодняшний день, 26 сентября, на Украине объявлен днем траура по погибшим.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

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