Киев, , 12:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодняшний день, 26 сентября, днем траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 украинских ВВС. Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Напомним, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в городе Чугуев Харьковской области вечером 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двое курсантов смогли выпрыгнуть из самолета перед падением, все остальные находившиеся на борту погибли. Позднее в больнице скончался один из выпрыгнувших.

По предварительным данным, причина крушения самолета — неисправность двигателя.

В указе Зеленского сказано, что 26 сентября на Украине объявлен день траура в память о погибших в этой катастрофе.

На всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги. Все развлекательные мероприятия отменяются.