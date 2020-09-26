Чугуев, Украина, 26 сентября, 2020, 12:52 — ИА Регнум. На Украине скончался один из курсантов, выживших в результате крушения самолета Ан-26 в районе города Чугуев Харьковской области, сообщили 26 сентября в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Цитата из видео Крушение самолета Ан-26 под Харьковом

«По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии — умер», — сообщает источник.

Напомним, ранее глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил, что один из курсантов, выживших в результате крушения самолета, находится в критическом состоянии. В результате крушения Ан-26, произошедшего 25 сентября вечером в районе города Чугуев Харьковской области погибли 23 человека. Еще один курсант, выживший в результате авиакатастрофы, находится в тяжелом состоянии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Читайте также: Глава Харьковской ОГА уточнил состояние двух выживших после крушения Ан-26