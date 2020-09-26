Чугуев, , 11:00 — REGNUM Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил о состоянии двух курсантов, выживших в результате крушения самолета Ан-26, произошедшего накануне, 25 сентября, в районе города Чугуев Харьковской области. Об этом 26 сентября глава области рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Выжившие, по его словам, находятся в «крайне тяжелом» состоянии.

Один из курсантов, львовянин, находится в критическом состоянии, состояние курсанта из Харьковской области не критическое, уточнил глава областной администрации, добавив, что среди членов экипажа и курсантов были люди из одиннадцати областей.

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Напомним, вечером 25 сентября недалеко от города Чугуев Харьковской области произошло крушение самолета Ан-26. На борту самолета в момент крушения находились 27 человек, семь из которых — челны экипажа, 20 человек — курсанты. В результате авиакатастрофы погибли 25 человек. Два курсанта смогли выпрыгнуть из самолета перед падением. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Отметим, ранее глава Харьковской областной государственной администрации также сообщил, что причиной трагедии могли стать неполадки в двигателе.