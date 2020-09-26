Москва, 26 сентября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. В Москве на сегодняшний день, 26 сентября, количество выявленных заразившихся в 3,7 раза ниже, чем было на пике пандемии. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жители Москвы в медицинских масках

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

«В Москве, как и во всём мире, растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии», — сообщили в штабе.

Отмечается, что в Амстердаме в 20-х числах сентября зафиксировано 379 случаев заражения в сутки. Это в два раза выше, чем пиковые показатели за весь предыдущий период пандемии.

Также сообщается, что в Риме сентябрьские показатели числа выявленных зараженных в сутки вернулись к уровню марта — апреля 2020 года.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве выявлено 1792 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.