Чугуев, Украина, 26 сентября, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Андрей Таран назвал предварительную причину крушения самолета Ан-26 под Чугуевом. Об этом он заявил 26 сентября во время общения с журналистами, уточняет пресс-служба министерства обороны Украины.

Цитата Twitter.com @MVS_UA На месте крушения украинского военного самолета Ан-26

«Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом о землю», — сообщил министр обороны.

Он также уточнил, что бортовой самописец находится в самолете, и выводы можно будет сделать лишь после анализа информации, которая на нем записана.

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Со ссылкой на специалистов по летной безопасности Таран сообщил, что произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе самолета.

Глава оборонного ведомства Украины также уточнил, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта, а воздушное судно было произведено в 1977 году, то есть 43 года назад. Самолет, по его словам, мог осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. В течение вчерашнего дня, как уточнил министр обороны, воздушное судно совершило шесть взлетов и пять посадок и должно было работать до 23:00.

Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки черных ящиков, еще раз подчеркнул глава министерства обороны Украины.

Напомним, в результате крушения самолета Ан-26 под Чугуевом (Харьковская область), произошедшего вечером 25 сентября, по предварительной информации, погибли 25 человек. В результате трагедии выжили двое курсантов, которые на данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии.

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