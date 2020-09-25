Екатеринбург, 25 сентября, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Два свердловских врача поставили себе вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Добровольцами стали главный хирург Екатеринбурга, врач высшей категории Алексей Столин и заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова.

Так как вакцина двухфазная, через три недели испытуемым поставят вторую прививку. За здоровьем добровольцев тщательно следят коллеги врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области пока не определились со сроками прививочной кампании от COVID-19.