Рим, 25 сентября, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Руководители министерства здравоохранения Италии в пятницу, 25 сентября, отклонили предложение о разрешении доступа на спортивные соревнования большего числа зрителей.

Алексей Колчин ИА REGNUM На cтадионе

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В настоящее время на стадионы могут допускаться не более 1000 человек, должны соблюдаться все установленные санитарные ограничения (маски, дистанция).

Министерству предлагали повысить разрешенный уровень до 25% от общего числа мест на стадионе, однако в ведомстве полагают, что в настоящее время это неуместно.

По данным на25сентября, в Италии умер35 801человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на23). Выздоровели22 716человек, за сутки этот показатель увеличился на954(днем ранее — на1097). Число подтвержденных носителей выросло на1912(днем ранее — на1786). Это самый высокий показатель за всё время после снятия режима общенационального карантина в мае 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет306 235. В настоящее время заражены47 718человек — на938больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время оно увеличилось в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.