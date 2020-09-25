Женева, Швейцария, 25 сентября, 2020, 20:32 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 303 005 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 32 110 656 человек. Такие данные приводит 25 сентября Всемирная организация здравоохранения.

(сс) The National Guard Мобильные центры по тестированию на COVID-19

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Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё 6316 пациентов COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 980 031.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 237 856 новых случаях заражения коронавирусом и 5047 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.