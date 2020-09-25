Рим, 25 сентября, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Италия первой среди стран Запада приняла на себя удар эпидемии коронавируса и проходит это испытание достойно, заявили во Всемирной организации здравоохранения в пятницу, 25 сентября.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса в Италии

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«Правительство и общество на всех уровнях» приложили усилия для того, чтобы «выправить траекторию эпидемии» и неизменно основывались при этом на научных данных, добавили представители ВОЗ.

По данным на25сентября, в Италии умер35 801человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на23). Выздоровели22 716человек, за сутки этот показатель увеличился на954(днем ранее — на1097). Число подтвержденных носителей выросло на1912(днем ранее — на1786). Это самый высокий показатель за всё время после снятия режима общенационального карантина в мае 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет306 235. В настоящее время заражены47 718человек — на938больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время оно увеличилось в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделениепочти 100млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕСбюджет Италии иитальянские компаниимогутполучить около 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.