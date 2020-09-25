Москва, 25 сентября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Россия может избежать введения жестких карантинных мер из-за второй волны коронавируса, заявила 25 сентября журналистам специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизоляция

«Израиль вернулся к тотальному локдауну. Многие страны сейчас рассматривают. Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», — сказала Вуйнович в ходе прямого эфира в агентстве ТАСС на всероссийской акции «Неделя здоровья».

При этом Вуйнович отметила, что ВОЗ на сегодняшний день не может четко обозначить сроки окончания пандемии коронавируса.

Кроме того, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения напомнила об успехах российских учёных в создании вакцин против коронавируса.

«Надеемся, что их будут использовать в следующем году и мы сможем справиться с этим вирусом», — сказала Вуйнович.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром им. Н. Ф. Гамалеи.