Москва, 25 сентября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в пятницу, 25 сентября, поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

Тем временем курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля текущего года.

На текущий момент евро торгуется на уровне 90,84 рубля, что на 79 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии, доллар подорожал на 97 копеек — до 78,11 рубля.