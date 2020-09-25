Нижний Новгород, 25 сентября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Нижний Новгород занял седьмое место в рейтинге городов России, лучше всего подходящих для встречи новогодних праздников, составленном на основе интернет-опроса, проведенного туристическим порталом «ТурСтат».

Нижнийновгород.рф Новогодняя ёлка. Нижний Новгород

Нижнему Новгороду отдали предпочтение 6% опрошенных жителей страны.

Лидером рейтинга традиционно является российская столица — за Москву проголосовали 23% участников опроса. На втором расположился город Сочи, который поддержали 16% опрошенных. А третье досталось Санкт-Петербургу, поклонников которого набралось 12%.

Затем следуют Казань, Екатеринбург и Пятигорск. А замыкают список Калининград, Ялта и Великий Устюг.