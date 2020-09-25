Москва, 25 сентября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию и принимает участие в наблюдении за стратегическим командно-штабным учением «Кавказ-2020», сообщает 25 сентября белорусское военное ведомство.

Kremlin.ru Основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020»

Уточняется, что генерал-майор Виктор Хренин находится на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

«Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин принял участие в наблюдении за основным розыгрышем активной фазы стратегического командно-штабного учения «Кавказ — 2020» на российском полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области», — указано в сообщении.

Напомним, в учениях «Кавказ-2020» принимает участие батальонная тактическая группа одной из механизированных бригад Вооруженных сил Белоруссии.

В свою очередь, российские батальонные тактические группы из состава Ивановской, Псковской и Тульской дивизий ВДВ завершили своё участие в учениях «Славянское братство — 2020» на территории Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на учения «Кавказ-2020» прибыли президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.