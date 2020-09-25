Джакарта, 25 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Эпидемиолог из Университета Индонезии Панду Рионо посоветовал президенту Джоко Видодо взять на себя борьбу с пандемией, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

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По словам эпидемиолога, число новых носителей SARS-CoV-2 в Индонезии растёт, а это значит, что меры не работают и президент должен непосредственно возглавить борьбу с пандемией.

«Целевой группы не должно быть. Правительство с министерствами должны справится с эпидемией», — отметил Панду Рионо.

Известно, что общее число случаев заражения случаев SARS-CoV-2 в Индонезии достигло 266 845 с тех пор, как 2 марта 2020 года президент Джоко Видодо объявил о первом случае заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые нарушитель протокола здравоохранения в Индонезии подвергся задержанию.