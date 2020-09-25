Москва, 25 сентября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Объединение крупных городов в отдельные агломерации само по себе не принесёт никакого положительного эффекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября сообщил экономист Василий Колташов.

Разбитая дорога

Комментируя одобренный правительством РФ общенациональный план восстановления экономики, в котором помимо прочего предусматривается создание агломераций из крупных городов, экономист обозначил условие, при котором подобные действия смогут принести пользу экономике.

«Объединение городов-миллионников само по себе ничего не меняет. А вот если будет развиваться инфраструктура и это объединение не будет чисто формальным, таким философско-либеральным конструированием плюс бюрократически-аппаратным строительством, когда будет расти только бюрократический аппарат и число документов, то мы получим в результате хорошие условия для развития реального сектора и торговли в регионе, если они будут более тесно связаны воздушным и наземным транспортом. Что является одной из ключевых задач, без чего вся эта идея агломерации не имеет никакого смысла», — сказал Колташов.

Ключевым же аспектом развития инфраструктуры в рамках агломераций может стать строительство высокоскоростных железных дорог. Именно оно сулит наибольший экономический эффект как внутри агломерации, так и в целом в масштабах страны, полагает экономист.

«Среди важнейших вопросов, которые обсуждаются с точки зрения обеспечения экономического роста, важность имеет возможность строительства высокоскоростных железных дорог в России. Если такой план будет принят и привязан к системе агломераций, то можно получить значительный экономический эффект, как с точки зрения местного развития, так и с точки зрения мультипликативного эффекта посредством заказов вагонов, рельсов и изделий для реализации этих проектов. Такого рода развитие темы может дать существенный экономический эффект, причем не только зональный, но и общенациональный», — сказал Колташов.