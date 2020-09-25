Эффекта от агломераций не прогнозируют без дорог между регионами
Москва, 25 сентября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Объединение крупных городов в отдельные агломерации само по себе не принесёт никакого положительного эффекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября сообщил экономист Василий Колташов.
Комментируя одобренный правительством РФ общенациональный план восстановления экономики, в котором помимо прочего предусматривается создание агломераций из крупных городов, экономист обозначил условие, при котором подобные действия смогут принести пользу экономике.
«Объединение городов-миллионников само по себе ничего не меняет. А вот если будет развиваться инфраструктура и это объединение не будет чисто формальным, таким философско-либеральным конструированием плюс бюрократически-аппаратным строительством, когда будет расти только бюрократический аппарат и число документов, то мы получим в результате хорошие условия для развития реального сектора и торговли в регионе, если они будут более тесно связаны воздушным и наземным транспортом. Что является одной из ключевых задач, без чего вся эта идея агломерации не имеет никакого смысла», — сказал Колташов.
Ключевым же аспектом развития инфраструктуры в рамках агломераций может стать строительство высокоскоростных железных дорог. Именно оно сулит наибольший экономический эффект как внутри агломерации, так и в целом в масштабах страны, полагает экономист.
«Среди важнейших вопросов, которые обсуждаются с точки зрения обеспечения экономического роста, важность имеет возможность строительства высокоскоростных железных дорог в России. Если такой план будет принят и привязан к системе агломераций, то можно получить значительный экономический эффект, как с точки зрения местного развития, так и с точки зрения мультипликативного эффекта посредством заказов вагонов, рельсов и изделий для реализации этих проектов. Такого рода развитие темы может дать существенный экономический эффект, причем не только зональный, но и общенациональный», — сказал Колташов.