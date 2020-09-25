Москва, 25 сентября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 108 человек. Об этом 25 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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"Зафиксировано 108 летальных исходов», — говорится в ежедневной статистической сводке штаба.

Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали 20 056 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 7212 случаев заражения коронавирусом.