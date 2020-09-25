В России от COVID-19 умерли более 20 тыс. человек
Москва, 25 сентября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 108 человек. Об этом 25 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Павел Соболев ИА REGNUM
Вход в красную зону
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»
"Зафиксировано 108 летальных исходов», — говорится в ежедневной статистической сводке штаба.
Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали 20 056 летальных исходов.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 7212 случаев заражения коронавирусом.