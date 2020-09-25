Воронеж, 25 сентября, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Ситуация с числом госпитализированных с коронавирусом пока только становится угрожающей, поэтому важно соблюдать меры профилактики. Об этом сказал губернатор Александр Гусев 24 сентября на заседании регионального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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"Пока никакой беды нет, но мы видим нарастание количества госпитализированных. Ситуация лишь начинает становиться более угрожающей, и здесь нам расслабляться ни в коем случае нельзя. Нам важно сейчас мерами профилактики и предупреждения не допустить ограничительных мер, если ситуация будет развиваться, как в июне. Пока, на мой взгляд, профилактические меры будут способны остановить нарастание», — сказал Гусев.

По состоянию на 24 сентября в области зарегистрировано 18 467 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались 187 пациентов.