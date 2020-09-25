Москва, 25 сентября, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Власти Москвы не хотят возвращения к жёстким ограниченим в городе. Об этом 25 сентября написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», — заявил мэр.

Он обратился к пожилым москвичам с просьбой оставаться дома, а также рекомендовал бизнесу перейти на удалёнку.