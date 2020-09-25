Москва, 25 сентября, 2020, 09:02 — ИА Регнум. В Москве Центральный универсальный магазин (ЦУМ) оштрафован за нарушение масочного режима. Об этом 25 сентября сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Александра Просвирникова ИА REGNUM ЦУМ

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По его словам, в столице на регулярной основе выписываются штрафы предприятиям торговли, не соблюдающим перчаточно-масочный режим.

«В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ — был оштрафован более чем на 1 млн рублей», — цитируют слова чиновника в телеграм-канале оперативного штаба Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к бизнесу с просьбой перевести на удалённую работу часть сотрудников.