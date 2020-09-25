Москва, 25 сентября, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил регистрировать в соцсетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей. Соответствующее письмо депутат направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева, сообщает RT.

bruce mars Ребенок за компьютером

Как отметил депутат, сейчас любой ребёнок может беспрепятственно создать аккаунт в соцсетях.

При этом социальные сети, добавил Фёдоров, являются для потенциальных правонарушителей инструментом для подстрекательства молодёжи на совершение противоправных действий, в том числе несанкционированных акций и массовых уличных беспорядков.

В связи с этим депутат Госдумы призвал Шадаева рассмотреть возможность производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России намерены разработать систему блокировки вредной для несовершеннолетних информации, которая будет внедрена в образовательных учреждениях.

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