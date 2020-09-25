Депутат Госдумы предложил ужесточить правила регистрации детей в соцсетях
Москва, 25 сентября, 2020, 09:01 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил регистрировать в соцсетях детей до 14 лет только с разрешения родителей или других законных представителей. Соответствующее письмо депутат направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева, сообщает RT.
Как отметил депутат, сейчас любой ребёнок может беспрепятственно создать аккаунт в соцсетях.
При этом социальные сети, добавил Фёдоров, являются для потенциальных правонарушителей инструментом для подстрекательства молодёжи на совершение противоправных действий, в том числе несанкционированных акций и массовых уличных беспорядков.
В связи с этим депутат Госдумы призвал Шадаева рассмотреть возможность производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России намерены разработать систему блокировки вредной для несовершеннолетних информации, которая будет внедрена в образовательных учреждениях.
Читайте также: Законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры внесен в Госдуму