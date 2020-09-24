Тирана, 25 сентября, 2020, 01:46 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Украины Василь Боднар 24 сентября в интервью для албанского телеканала RTV Ora заявил о возможности признания Косово Украиной. Интервью было дано в ходе визита дипломата в Тирану.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам политика, случаи Крыма и Косово несопоставимы, поскольку Косово уже признано определенным числом государств, в то время как Крым — это «территория, силой отчужденная Россией».

В 2019 году Украина начала признавать паспорта, выданные Косово.