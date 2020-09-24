Трамп заявил, что готов мирить Индию и Китай
Вашингтон, 24 сентября, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Помощь в урегулировании конфликта Индии и Китая готов оказать американский президент Дональд Трамп, сообщивший об этом журналистам 24 сентября перед отъездом в Северную Каролину.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Дональд Трамп
Отметив, что ему не безразлично, что у Индии и Китая немалые сложности на границе, президент Штатов выразил надежду, что Нью-Дели и Пекин справятся.
«Если мы можем помочь, то мы были бы рады помочь».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, индо-китайская приграничная напряжённость обострилась в мае 2020 г. в районе области Ладакх. В ночь на 16 июня в районе Ладакха произошло вооружённое столкновение.
Вопрос об ответственности за обострение конфликта ещё не решён. Командование обеих стран продолжает переговоры.