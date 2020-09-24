Вашингтон, 24 сентября, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Помощь в урегулировании конфликта Индии и Китая готов оказать американский президент Дональд Трамп, сообщивший об этом журналистам 24 сентября перед отъездом в Северную Каролину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Отметив, что ему не безразлично, что у Индии и Китая немалые сложности на границе, президент Штатов выразил надежду, что Нью-Дели и Пекин справятся.

Трамп «Если мы можем помочь, то мы были бы рады помочь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индо-китайская приграничная напряжённость обострилась в мае 2020 г. в районе области Ладакх. В ночь на 16 июня в районе Ладакха произошло вооружённое столкновение.

Вопрос об ответственности за обострение конфликта ещё не решён. Командование обеих стран продолжает переговоры.