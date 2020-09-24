Минэнерго готово вернуть сотрудников на удалённую работу из-за COVID-19
Москва, 24 сентября, 2020, 23:19 — ИА Регнум. Министерство энергетики России готово вновь перевести своих сотрудников в режим удалённой работы на фоне осложнения ситуации с коронавирусом. Об этом заявила 24 сентября статс-секретарь — заместителя министра энергетики Анастасия Бондаренко.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»
"Сейчас работают все 100% в офисе, следим за ситуацией и готовы снова запускать режим удалённой работы», — приводит её слова Интерфакс.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин направил руководителям крупных столичных компаний письма с рекомендацией вернуться к режиму удалённой работы в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.
Читайте также:На удалённую работу могут вернуться более пяти тысяч московских компаний