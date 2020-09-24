Рим, 24 сентября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Италия — единственная страна в мире, где все школьники обеспечены бесплатными масками, а образовательные учреждения — бесплатными санитайзерами, заявила в четверг, 24 сентября, министр образования Лючия Адзолина.

Медицинские маски

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К настоящему времени в школы уже доставлено 135 миллионов масок, добавила она.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на24сентября, в Италии умерли35 781человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на20). Выздоровели221 762человека, за сутки этот показатель увеличился на1097(днем ранее — на 995). Число подтвержденных носителей выросло на1786(днем ранее — на 1640). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет304 323.

В настоящее время заражены46 780человек — на666больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.